Цепной пес (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отсидев 15 лет в тюрьме, Ланс выходит на свободу и пытается начать спокойную жизнь. Но старые связи не так просто разорвать. Члены местной преступной группировки вербуют его для выполнения последнего задания, чтобы тот «заслужил свободу». Но, как это часто бывает, во время выполнения самого задания что-то идет не так, и Ланс оказывается неугодным сразу двум мафиозным кланам, которые теперь хотят его убрать. Однако, связавшись с Лансом, бандиты не учли, что всю свою жизнь он учился только одному: драться и выживать. И еще неизвестно, чья возьмет в этом противостоянии.



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