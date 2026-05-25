Фильм Цена вершины

Знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон, покорившая Эверест, ставит перед собой новую, почти невозможную цель — подняться на стену Эль-Капитан всего за 24 часа. Ни одной женщине до нее это еще не удавалось. Но на пике формы Эмили срывается и получает серьезную травму. Теперь под угрозой оказывается не только рекорд, но и ее возвращение в большой спорт. Преодолевая страх, боль и сомнения, она должна решить, готова ли вновь рискнуть всем ради мечты и места в истории.

