Тряпичный союз
Актёры и съёмочная группа фильма «Тряпичный союз»

Режиссёры

Михаил Местецкий

Режиссёр

Актёры

Иван Янковский

Актёр
Александр Паль

Актёр
Василий Буткевич

АктёрВаня
Павел Чинарёв

Актёр
Анастасия Пронина

Актриса
Фёдор Лавров

Актёр
Елена Нестерова

Актриса
Владислав Ветров

Актёр
Кирилл Кяро

Актёр
Андрей Крыжний

Актёр

Сценаристы

Михаил Местецкий

Сценарист

Продюсеры

Роман Борисевич

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер

Художники

Ульяна Полянская

Художница

Операторы

Тимофей Парщиков

Оператор

Композиторы

Кирилл Белоруссов

Композитор