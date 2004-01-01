Тротро. Тротро - маленький монстр (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

У маленького ослика Тротро всегда так много замечательных идей! Тротро всегда занят чем-то интересным, он жизнерадостный и очаровательный, поэтому его так любят малыши. Этот мультсериал для дошкольников полон забавных приключений и простых обучающих ситуаций. Подружитесь с осликом Тротро!



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