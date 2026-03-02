Тролли 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Trolls Band Together
Мультфильм, Мюзикл91 мин18+
О фильме
Розочка узнает, чтоеё возлюбленный Цветан когда-то былчастью еёлюбимого бойз-бэнда «Братаны» вместе сосвоими четырьмя братьями. Группа распалась, когда Цветан былещё младенцем, ис техпор онне видел своих братьев, нокогда одного изних похищают неизвестные злодеи, Цветан иРозочка отправляются впутешествие, чтобы наконец-то воссоединить семью спомощью волшебной силы музыки.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Уолт
Дорн
