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Триумф

Триумф (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Greatest Game Ever Played
Драмы115 мин12+

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Сюжет

На первенстве по гольфу US Open в 1913 году никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, наголову разгромил слывшего абсолютно непобедимым чемпиона Гарри Вардона. Этой, одной из ярчайших страниц в истории гольфа, названной современниками битвой Давида и Голиафа, и посвящен данный фильм…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»

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