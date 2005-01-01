Триумф (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

На первенстве по гольфу US Open в 1913 году никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, наголову разгромил слывшего абсолютно непобедимым чемпиона Гарри Вардона. Этой, одной из ярчайших страниц в истории гольфа, названной современниками битвой Давида и Голиафа, и посвящен данный фильм…



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