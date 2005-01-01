Триумф (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Greatest Game Ever Played
Драмы115 мин12+
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Сюжет
На первенстве по гольфу US Open в 1913 году никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, наголову разгромил слывшего абсолютно непобедимым чемпиона Гарри Вардона. Этой, одной из ярчайших страниц в истории гольфа, названной современниками битвой Давида и Голиафа, и посвящен данный фильм…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ДФАктёр
Джош
Флиттер
- ПФАктёр
Питер
Фёрт
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актёр
Элиас
Котеас
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- СМАктёр
Стивен
Маркус
- ДПАктёр
Джеймс
Пэкстон
- МФСценарист
Марк
Фрост
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- ЛБПродюсер
Ларри
Брэзнер
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДГХудожник
Доминик
Госслен
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер