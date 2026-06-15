Третья Мещанская
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Третья Мещанская

Фильм Третья Мещанская

1927, Третья Мещанская
Драма, Комедия0+
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О фильме

Годы НЭПа. Из провинции в Москву приезжает печатник и временно поселяется в комнате своего фронтового друга на 3-й Мещанской улице. Жена хозяина увлекается гостем, который, в отличие от мужа, очень любезен.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb