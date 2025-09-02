Фильм Третья лишняя

После одного страстного вечера Коннор никак не может смириться с тем, что они с Оливией просто друзья. Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни. Романтическая фантазия на троих неожиданно для всех заканчивается двумя беременностями. Теперь Коннору надо действовать в два раза активнее, не терять чувство юмора и разрешить ситуацию так, чтобы все остались довольны.

