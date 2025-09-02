Третья лишняя
Третья лишняя

Фильм Третья лишняя

2025, The Threesome
Драма, Мелодрама16+
О фильме

После одного страстного вечера Коннор никак не может смириться с тем, что они с Оливией просто друзья. Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни. Романтическая фантазия на троих неожиданно для всех заканчивается двумя беременностями. Теперь Коннору надо действовать в два раза активнее, не терять чувство юмора и разрешить ситуацию так, чтобы все остались довольны.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третья лишняя»