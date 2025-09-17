Третий лишний (фильм, 2001) смотреть онлайн

Третий лишний
2001, The Third Wheel
Мелодрама, Комедия18+

Холостяк Стэнли, однажды придя на работу, встречает девушку своей мечты. Диана не только чертовски привлекательна, но и отличный специалист, которого ценит начальство.

Как подойти к ней и пригласить на свидание? Над этим вопросом наш герой размышляет в течение долгих месяцев и придумывает совершенный способ знакомства. Его друг Мишель сообщает Стену, что Диана порвала со своим бой - френдом Кевином и пришло время действовать.

Стен наконец собирается с духом и приглашает Диану в театр, она к его удивлению говорит «да». Узнав про это, Мишель устраивает тотализатор среди сотрудников фирмы - сколько часов стеснительный Стен и шикарная Диана проведут вместе.

Однако во время долгожданного свидания, на пути в театр Стен сбивает бомжа. Так бродяга Фил невольно становится третьим лишним, и спутывает все планы сладкой парочки.

США
Комедия, Мелодрама

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

