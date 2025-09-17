Третий лишний (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Холостяк Стэнли, однажды придя на работу, встречает девушку своей мечты. Диана не только чертовски привлекательна, но и отличный специалист, которого ценит начальство.
Как подойти к ней и пригласить на свидание? Над этим вопросом наш герой размышляет в течение долгих месяцев и придумывает совершенный способ знакомства. Его друг Мишель сообщает Стену, что Диана порвала со своим бой - френдом Кевином и пришло время действовать.
Стен наконец собирается с духом и приглашает Диану в театр, она к его удивлению говорит «да». Узнав про это, Мишель устраивает тотализатор среди сотрудников фирмы - сколько часов стеснительный Стен и шикарная Диана проведут вместе.
Однако во время долгожданного свидания, на пути в театр Стен сбивает бомжа. Так бродяга Фил невольно становится третьим лишним, и спутывает все планы сладкой парочки.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джордан
Брэйди
- ТДАктёр
Тим
ДиКей
- ГПАктёр
Грег
Питтс
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- ДТАктриса
Дебора
Тикер
- Актёр
Люк
Уилсон
- ДЛСценарист
Джей
Лакопо
- АРПродюсер
Адам
Розенфельт
- СМПродюсер
Ставрос
Мержос
- ЧСПродюсер
Чад
Снопек
- Продюсер
Крис
Мур
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ККХудожник
Кристофер
Карлсон
- ГБХудожник
Грегори
Брэнсон
- КАХудожник
Косма
А. Деметриу
- ЭКХудожник
Эрнан
Камачо
- ССМонтажёр
Сэм
Ситрон
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- УМКомпозитор
Уэнди
Мелвойн
- ЛККомпозитор
Лиза
Коулмэн