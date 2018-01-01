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Тренер (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Тренер
Драмы132 мин12+

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Сюжет

Нашумевший дебют Данилы Козловского в режиссуре. Спартаковец Юрий Столешников, выступающий в составе Сборной России, не забивает пенальти в решающем матче с Румынией. Дисквалифицированный герой уходит из большого футбола, чтобы спустя пару лет реанимировать новороссийскую команду «Метеор».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер»

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