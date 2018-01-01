Wink
Тренер
Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер»

Режиссёры

Стив Бэррон

Steve Barron
Режиссёр

Актёры

Рикки Томлинсон

Ricky Tomlinson
АктёрMike Bassett
Иэн Линдсэй

Ian Lindsay
АктёрManchester Rep
Малколм Террис

Malcolm Terris
АктёрPhil Cope
Сидни Ливингстоун

Sydney Livingstone
АктёрYorkshire Rep
Джеффри Хатчингс

Geoffrey Hutchings
АктёрGordon Lightfoot

Сценаристы

Роб Спрэклинг

Rob Sprackling
Сценарист
Джон Р. Смит

Johnny Smith
Сценарист

Продюсеры

Найджел Грин

Nigel Green
Продюсер
Чарльз Финч

Charles Finch
Продюсер
Нил Пеплоу

Neil Peplow
Продюсер
Стив Бэррон

Steve Barron
Продюсер

Художники

Джон Рейд

John Reid
Художник
Стив Оакес

Steve Oakes
Художник
Герард Брайан

Gerard Bryan
Художник

Монтажёры

Колин Грин

Colin Green
Монтажёр

Композиторы

Энтони Дженн

Antony Genn
Композитор
Дункан Маккэй

Duncan Mackay
Композитор
Марк Нири

Mark Neary
Композитор