Тренер (фильм, 2001) смотреть онлайн

Майкл Бассет, тренер из низшего дивизиона, неожиданно возглавляет сборную Англии по футболу Его задача: пройти на чемпионат мира в Бразилии и победить. Что ж, у него есть своя система, и он подобрал команду. Они разучили песню, кричалки, финты Марадоны и Рональдо и игру без мяча, но проигрывают всем подряд. Пресса жаждет крови Бассетта, болельщики презирают его, жену оскорбляют, над сыном издеваются. И только счастливая случайность помогает им попасть на чемпионат.



