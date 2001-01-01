Тренер (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Mike Bassett: England Manager
Комедия, Спортивный12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Майкл Бассет, тренер из низшего дивизиона, неожиданно возглавляет сборную Англии по футболу Его задача: пройти на чемпионат мира в Бразилии и победить. Что ж, у него есть своя система, и он подобрал команду. Они разучили песню, кричалки, финты Марадоны и Рональдо и игру без мяча, но проигрывают всем подряд. Пресса жаждет крови Бассетта, болельщики презирают его, жену оскорбляют, над сыном издеваются. И только счастливая случайность помогает им попасть на чемпионат.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Спортивный
Рейтинг
- СБРежиссёр
Стив
Бэррон
- РТАктёр
Рикки
Томлинсон
- ИЛАктёр
Иэн
Линдсэй
- МТАктёр
Малколм
Террис
- СЛАктёр
Сидни
Ливингстоун
- ДХАктёр
Джеффри
Хатчингс
- РССценарист
Роб
Спрэклинг
- ДРСценарист
Джон
Р. Смит
- НГПродюсер
Найджел
Грин
- ЧФПродюсер
Чарльз
Финч
- НППродюсер
Нил
Пеплоу
- СБПродюсер
Стив
Бэррон
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- СОХудожник
Стив
Оакес
- ГБХудожник
Герард
Брайан
- КГМонтажёр
Колин
Грин
- ЭДКомпозитор
Энтони
Дженн
- ДМКомпозитор
Дункан
Маккэй
- МНКомпозитор
Марк
Нири