WinkФильмыТрансформерыАктёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры»
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры»
Режиссёры
Актёры
АктрисаArcee
Сьюзэн БлуSusan Blu
АктёрBlurr
Джон Мошитта мл.John Moschitta Jr.
АктёрUltra Magnus
Роберт СтэкRobert Stack
АктёрBonecrusher / Hook / Springer / Slag
Нил РоссNeil Ross
АктёрBlaster
Бастер ДжонсBuster Jones
АктёрOptimus Prime / Ironhide
Питер КалленPeter Cullen
АктёрHot Rod / Rodimus Prime
Джадд НельсонJudd Nelson
АктёрPerceptor
Пол АйдингPaul Eiding
АктёрMegatron / Soundwave / Rumble / Frenzy / Ravage / Wheelie / Auto-combatant / Junkion
Фрэнк УэлкерFrank Welker
АктёрKup