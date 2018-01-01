Wink
Фильмы
Трансформеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры»

Режиссёры

Нельсон Щин

Нельсон Щин

Nelson Shin
Режиссёр

Актёры

Сьюзэн Блу

Сьюзэн Блу

Susan Blu
АктрисаArcee
Джон Мошитта мл.

Джон Мошитта мл.

John Moschitta Jr.
АктёрBlurr
Роберт Стэк

Роберт Стэк

Robert Stack
АктёрUltra Magnus
Нил Росс

Нил Росс

Neil Ross
АктёрBonecrusher / Hook / Springer / Slag
Бастер Джонс

Бастер Джонс

Buster Jones
АктёрBlaster
Питер Каллен

Питер Каллен

Peter Cullen
АктёрOptimus Prime / Ironhide
Джадд Нельсон

Джадд Нельсон

Judd Nelson
АктёрHot Rod / Rodimus Prime
Пол Айдинг

Пол Айдинг

Paul Eiding
АктёрPerceptor
Фрэнк Уэлкер

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрMegatron / Soundwave / Rumble / Frenzy / Ravage / Wheelie / Auto-combatant / Junkion
Лайонел Стэндер

Лайонел Стэндер

Lionel Stander
АктёрKup

Сценаристы

Генри Оренштейн

Генри Оренштейн

Henry Orenstein
Сценарист
Рон Фридман

Рон Фридман

Ron Friedman
Сценарист

Продюсеры

Том Гриффин

Том Гриффин

Tom Griffin
Продюсер
Жуль Бакал

Жуль Бакал

Jules Bacal
Продюсер

Художники

Флоро Дери

Флоро Дери

Floro Dery
Художник
Такао Савада

Такао Савада

Takao Sawada
Художник

Композиторы

Винс ДиКола

Винс ДиКола

Vince DiCola
Композитор