Трансформеры: Восхождение Звероботов (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантастический экшен «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — это яростная схватка роботов и звериных инстинктов, где судьба миров балансирует на острие древнего ключа. Сиквел «Бамблби», седьмая часть франшизы и начало новой трилогии.
В 1994 году эксперт-электронщик Ной и археолог Елена натыкаются на артефакт, пробуждающий Максималов — трансформеров с повадками зверей. Оптимус Прайм и его Автоботы вступают в союз с ними, чтобы дать отпор Скерджу — терроркону, одержимому идеей разнести планету в щепки ради ключа к межмировому порталу. Десептиконы подливают масла в огонь, пока герои носятся от городских улиц до перуанских джунглей. Под землей дремлют древние Титаны, чье пробуждение грозит апокалипсисом. Ной и Елена, рискуя собой, помогают роботам сорвать планы врага в схватке, где каждый шаг сотрясает землю.
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — ревущая буря из металла и дикой энергии, где древние артефакты и роботизированные звери сталкиваются в смертельной игре. Герои сражаются за мир, оставляя за собой след из искр и дымящихся обломков.
СтранаСША, Канада, Китай, Венгрия, Новая Зеландия, Перу, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
- СКРежиссёр
Стивен
Кейпл мл.
- КДАктёр
Кервин
Джексон
- ДФАктриса
Доминик
Фишбэк
- ДСАктёр
Дин
Скотт Васкес
- ФЛАктёр
Френсис
Ламарр
- ЭРАктёр
Энтони
Рамос
- ТНАктёр
Тобе
Нвигве
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ЛПАктриса
Лени
Паркер
- ССАктриса
Сара
Стайлс
- ЭДАктёр
Эйдан
Дивайн
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- АЙХудожник
Артур
Йонгевард
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг