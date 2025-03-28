Фантастический экшен «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — это яростная схватка роботов и звериных инстинктов, где судьба миров балансирует на острие древнего ключа. Сиквел «Бамблби», седьмая часть франшизы и начало новой трилогии.



В 1994 году эксперт-электронщик Ной и археолог Елена натыкаются на артефакт, пробуждающий Максималов — трансформеров с повадками зверей. Оптимус Прайм и его Автоботы вступают в союз с ними, чтобы дать отпор Скерджу — терроркону, одержимому идеей разнести планету в щепки ради ключа к межмировому порталу. Десептиконы подливают масла в огонь, пока герои носятся от городских улиц до перуанских джунглей. Под землей дремлют древние Титаны, чье пробуждение грозит апокалипсисом. Ной и Елена, рискуя собой, помогают роботам сорвать планы врага в схватке, где каждый шаг сотрясает землю.



Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — ревущая буря из металла и дикой энергии, где древние артефакты и роботизированные звери сталкиваются в смертельной игре. Герои сражаются за мир, оставляя за собой след из искр и дымящихся обломков.

