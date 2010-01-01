Трансформеры: Прайм. Тот, кто возвысится. Часть 2

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МультфильмБоевикФантастикаДэвид ХартманВинтон ХёкТодд ВатерманДуан КапиззиДжефф КлейнАлекс КуртцманРоберто ОрсиДжефф КлейнАлекс КуртцманРоберто ОрсиНиколь ДюбюкБрайан ТайлерМэттью МарджесонПитер КалленДжеффри КомбсФрэнк УэлкерКевин Майкл РичардсонТаня ГунадиДжош КитонЭнди ПессоаЭрни ХадсонДаран НоррисСтивен Блум

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Трансформеры: Прайм. Тот, кто возвысится. Часть 2
Трансформеры: Прайм. Тот, кто возвысится. Часть 2
Трейлер
6+