Трансформеры: Начало (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мультфильм «Трансформеры: Начало» 2024 года в ярких красках рассказывает об истоках вражды Оптимуса Прайма и Мегатрона. До того как эти двое вступили в вечную борьбу друг с другом, они были почти братьями по оружию — идеалистами-кибертронцами, что мечтают о лучшем будущем.
На планете Кибертрон, где обитают разумные машины, задолго до войны на Земле молодой Орион Пакс, будущий Оптимус Прайм, и Д-16, ставший впоследствии Мегатроном, работают бок о бок как шахтеры. Их дружба крепнет, пока находка древнего артефакта не раскрывает некоторые тайны их мира и не пробуждает честолюбивые амбиции Д-16. Желание власти сталкивает его с Орионом, а их разногласия разжигают конфликт между Автоботами и Десептиконами. Раскол бывших союзников закладывает основу для грядущей войны и событий далекого будущего.
Смотреть «Трансформеры: Начало» стоит как поклонникам франшизы, жаждущим свежего взгляда, так и всем ценителям анимации, где стиль и сюжет важны в равной степени.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
- ДКРежиссёр
Джош
Кули
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ВЛАктриса
Ванесса
Лигуори
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- ДБАктёр
Джон
Бэйли
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ДКАктёр
Джейсон
Конописос
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- ЭБСценарист
Эндрю
Баррер
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Продюсер
Дон
Мерфи
- Продюсер
Майкл
Бэй
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер