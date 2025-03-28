Трансформеры: Начало (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мультфильм «Трансформеры: Начало» 2024 года в ярких красках рассказывает об истоках вражды Оптимуса Прайма и Мегатрона. До того как эти двое вступили в вечную борьбу друг с другом, они были почти братьями по оружию — идеалистами-кибертронцами, что мечтают о лучшем будущем.



На планете Кибертрон, где обитают разумные машины, задолго до войны на Земле молодой Орион Пакс, будущий Оптимус Прайм, и Д-16, ставший впоследствии Мегатроном, работают бок о бок как шахтеры. Их дружба крепнет, пока находка древнего артефакта не раскрывает некоторые тайны их мира и не пробуждает честолюбивые амбиции Д-16. Желание власти сталкивает его с Орионом, а их разногласия разжигают конфликт между Автоботами и Десептиконами. Раскол бывших союзников закладывает основу для грядущей войны и событий далекого будущего.



Смотреть «Трансформеры: Начало» стоит как поклонникам франшизы, жаждущим свежего взгляда, так и всем ценителям анимации, где стиль и сюжет важны в равной степени.

