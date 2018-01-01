Трансформация этики: как меняется социальная норма (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Итоговая предрождественская лекция политолога Екатерины Шульман «Трансформация этики: как меняется социальная норма» будет посвящена тем изменениям, которые Пушкин назвал лучшими и прочнейшими: изменениям нравов. Как меняются представления общества о приемлемом и неприемлемом, высоком и низком, должном и предосудительном? Как меняются наши ценности, есть ли направленность в этих изменениях? Какова разница в ценностях поколений, и существует ли она вообще? Что на этот счет говорят глубинные социологические исследования? Каковы социально-политические последствия этических трансформаций? В конце лекции - ответы на вопрос слушателей. Екатерина Шульман – политолог, колумнист «Ведомостей», Slon.ru, преподаватель в Институте общественных наук РАНХиГС, ведущая авторской программы на радио «Эхо Москвы».



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