Трампни меня (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь пятидесятилетней вдовы по имени Салли переменилась в 2016-м, когда Дональд Трамп стал президентом США. Будучи похожей на главу могущественной империи, Салли стала узнаваема на улицах и в обществе. Каждое свидание женщина переживает фрустрацию, потому что мужчины интересуются ей не из-за �ее личности, а из-за ее схожести с известным персонажем. Салли безутешна — она согласилась сняться в документальном фильме о своей участи. Однако случайная встреча с харизматичным мужчиной делает ее самой счастливой женщиной на свете. Спойлер: догадайтесь, на кого похож мужчина ее мечты?



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