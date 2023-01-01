Toto - Live at Montreux 1991 (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

С такими хитами, как «Африка» и «Розанна», более чем 40 миллионами проданных альбомов и более чем 40-летней карьерой, TOTO, без сомнения, является одним из лучших в истории музыки. В начале 90-х у них был короткий период в составе четырех человек со Стивом Лукатером (гитара и вокал), Дэвидом Пейчем (кл�авишные и вокал), Джеффом Поркаро (ударные и перкуссия) и Майком Поркаро (бас).



Toto - Live at Montreux 1991 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.