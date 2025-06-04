Тот самый (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Он» 2025 года — триллер о столкновении амбиций и мудрости, в котором спортивная карьера главного героя становится фоном для жесткого конфликта. Молодой талант втягивается в психологическую игру, границы которой размыты между наставничеством и манипуляцией.
Приехав в закрытый тренировочный лагерь, подающий надежды футболист сталкивается с брутальными методами подготовки. Его наставник, некогда великий игрок, испытывает протеже не только физически, но и морально. Постепенно взаимодействие двух мужчин превращается в опасное противостояние, где ставкой становится уже не карьера, а человеческая судьба. Отношения ментора и ученика развиваются по непредсказуемому сценарию, где каждый пытается доказать свою правоту. Фильм балансирует на грани спортивной драмы и психологического триллера, нагнетая обстановку с каждым новым заданием.
Размышление о цене успеха и природе власти одного человека над другим ждут вас в фильме «Он», смотреть который — все равно что вместе с главными героем пройти по тонкой грани между мотивацией и разрушением личности. Фильм оставляет после себя вопросы, на которые каждый должен ответить сам.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Ужасы
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
