Top Gear/Топ Гир 2010-2011. Лучшее. Серия 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Top Gear/Топ Гир 2010-2011. Лучшее. Серия 2»

Режиссёры

Брайан Клейн

Brian Klein
Режиссёр

Актёры

Ричард Хаммонд

Richard Hammond
Актёр
Джереми Кларксон

Jeremy Clarkson
Актёр
Джеймс Мэй

James May
Актёр
Стиг

The Stig
Актёр
Бен Коллинз

Ben Collins
Актёр
Крис Харрис

Chris Harris
Актёр
Патрик МакГиннесс

Patrick McGuinness
Актёр
Мэтт ЛеБлан

Matt LeBlanc
Актёр

Сценаристы

Дэнни Бэйкер

Danny Baker
Сценарист
Пол Керенса

Paul Kerensa
Сценарист

Продюсеры

Энди Уилман

Andy Wilman
Продюсер
Алекс Рентон

Alex Renton
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Энди Баттен-Фостер

Andy Batten-Foster
Монтажёр

Композиторы

Кристиан Хенсон

Christian Henson
Композитор
Рафферти

Raffertie
Композитор
Пол Фаррер

Paul Farrer
Композитор