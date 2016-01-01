Тони Эрдманн (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Toni Erdmann
Драмы155 мин18+
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Сюжет
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МАРежиссёр
Марен
Аде
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- ПСАктёр
Петер
Симонишек
- МВАктёр
Михаэль
Виттенборн
- ТЛАктёр
Томас
Лойбл
- ТПАктёр
Трис�тан
Пюттер
- Актриса
Ингрид
Бису
- ХМАктриса
Хадевих
Минис
- Актриса
Люси
Расселл
- ВКАктриса
Виктория
Кочас
- АПАктёр
Александру
Пападопол
- МАСценарист
Марен
Аде
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ЙДПродюсер
Йонас
Дорнбах
- ЯЯПродюсер
Янина
Яковски
- Продюсер
Мишель
Меркт
- ПООператор
Патрик
Орт