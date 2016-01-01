Тони Эрдманн
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Тони Эрдманн

Тони Эрдманн (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Toni Erdmann
Драмы155 мин18+

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Сюжет

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

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Информация

Страна
Австралия, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb