Томас и его друзья: Великое открытие (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.52008, Thomas & Friends: The Great Discovery - The Movie
Мультфильм, Семейный61 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Томас - жизнерадостный паровозик, который мечтал увидеть мир за пределами депо. Эти истории о том, как он осуществил свою мечту. Томас обожает путешествовать в различные части острова, выполняя при этом важные поручения. Иногда в его работе случаются неудачи, но они лишь помогают нашему герою не делать ошибок в будущем. У паровозика есть такие же добрые и трудолюбивые, как и сам он, друзья. Приветливые и отзывчивые персонажи мультсериала увлекут телезрителей в яркий фантазийный мир острова Содор, подарят радостные моменты, научат важным жизненным урокам о ценности дружбы, добра и работы в команде.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоSD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb