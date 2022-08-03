Том и Джерри: Маленькие помощники Санты (специальное издание) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Джерри наслаждается счастливой жизнью в мастерской Санты, однако семья Клаусов решает приютить у себя Тома. Теперь Том живет в доме, и на северном полюсе начинается настоящая катавасия! Но сможет ли суматошная парочка объединиться, чтобы спасти Рождество и узнать, что на самом деле значит дружба?

