Том и Джерри: Маленькие помощники Санты (специальное издание)
Wink
Детям
Том и Джерри: Маленькие помощники Санты (специальное издание)

Том и Джерри: Маленькие помощники Санты (специальное издание) (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Tom and Jerry: Santa's Little Helpers
Мультфильм, Комедия21 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джерри наслаждается счастливой жизнью в мастерской Санты, однако семья Клаусов решает приютить у себя Тома. Теперь Том живет в доме, и на северном полюсе начинается настоящая катавасия! Но сможет ли суматошная парочка объединиться, чтобы спасти Рождество и узнать, что на самом деле значит дружба?

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb