Том и Джерри: Маленькие помощники Санты (специальное издание) (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Tom and Jerry: Santa's Little Helpers
Мультфильм, Комедия21 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джерри наслаждается счастливой жизнью в мастерской Санты, однако семья Клаусов решает приютить у себя Тома. Теперь Том живет в доме, и на северном полюсе начинается настоящая катавасия! Но сможет ли суматошная парочка объединиться, чтобы спасти Рождество и узнать, что на самом деле значит дружба?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb