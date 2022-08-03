Том и Джерри: История о Щелкунчике (специальное издание) (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.22020, Tom and Jerry: A Nutcracker Tale
Мультфильм, Семейный46 мин0+
В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о собственных выступлениях, и магическим образом его мечта сбывается. Маленький мышонок переносится в волшебное королевство, где все возможно: конфетные леса, поющие снежинки, даже игрушки оживают!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время46 мин / 00:46
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ЧСАктриса
Чантал
Страндт
- ИДАктёр
Иэн
Джеймс Корлетт
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- Актриса
Тара
Стронг
- ГЧАктёр
Гэрри
Чак
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- РНАктёр
Ричард
Ньюман
- МОАктёр
Марк
Оливер
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- СБСценарист
Спайк
Брандт
- ТМСценарист
Том
Минтон
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- СБПродюсер
Спайк
Брандт
- ТЧПродюсер
Тони
Червоне
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- БППродюсер
Бобби
Пейдж
- РДМонтажёр
Роб
Десейлс