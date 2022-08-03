Том и Джерри: История о Щелкунчике (специальное издание)
Том и Джерри: История о Щелкунчике (специальное издание)

Том и Джерри: История о Щелкунчике (специальное издание) (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Tom and Jerry: A Nutcracker Tale
Мультфильм, Семейный46 мин0+

О фильме

В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о собственных выступлениях, и магическим образом его мечта сбывается. Маленький мышонок переносится в волшебное королевство, где все возможно: конфетные леса, поющие снежинки, даже игрушки оживают!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

