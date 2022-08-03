Wink
Фильмы
Толстяки

Толстяки (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Gordos
Драма110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мюжет повествует о группе поддержки людей с избыточным весом. Диету там обсуждают в последнюю очередь, а на первый план выходит вопрос «почему я такой?». За стеной из жира бурлят нешуточные страсти, копятся страхи и желания… а может, идти по жизни с такой «подушкой безопасности»- самое то?

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Толстяки»