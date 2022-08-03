Толстяки (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Gordos
Драма110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мюжет повествует о группе поддержки людей с избыточным весом. Диету там обсуждают в последнюю очередь, а на первый план выходит вопрос «почему я такой?». За стеной из жира бурлят нешуточные страсти, копятся страхи и желания… а может, идти по жизни с такой «подушкой безопасности»- самое то?
ЖанрДрама
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Даниель
Санчес Аревало
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- РЭАктёр
Роберто
Энрикес
- ВСАктриса
Вероника
Санчес
- Актёр
Рауль
Аревало
- ЛХАктриса
Летисия
Херреро
- ФААктёр
Фернандо
Альбису
- ПКАктриса
Пилар
Кастро
- ММАктриса
Мария
Моралес
- АЙАктёр
Адам
Йезерски
- ММАктриса
Марта
Мартин
- ДССценарист
Даниель
Санчес Аревало
- АРПродюсер
Антон
Реикса
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Фелес
- КГХудожница
Курру
Гарабаль
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- ДПМонтажёр
Давид
Пинильос
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ХКОператор
Хуан
Карлос Гомес
- ПГКомпозитор
Паскаль
Гейн