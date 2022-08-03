Толстяки (фильм, 2009) смотреть онлайн

Мюжет повествует о группе поддержки людей с избыточным весом. Диету там обсуждают в последнюю очередь, а на первый план выходит вопрос «почему я такой?». За стеной из жира бурлят нешуточные страсти, копятся страхи и желания… а может, идти по жизни с такой «подушкой безопасности»- самое то?

