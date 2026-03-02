Точка замерзания (фильм, 2025) смотреть онлайн

Пожилая вдова Барб живёт вудалённом домике влесах насевере Миннесоты. Однажды зимой онаотправляется порыбачить наозере Хилда, гдекогда-то прошло её первое свидание сбудущим мужем. Заблудившись из-за метели, женщина случайно находит доми незнакомца, который рубит дрова рядом сним. Вдова замечает пистолет наприборной панели автомобиля икровавый след около дома, номужчина отвечает, чтослед остался отоленя, иподсказывает дорогу доозера. Добравшись доместа иприготовив снасти, онавнезапно слышит выстрелы. Спрятавшись засвоей машиной, Барб видит, кактот самый незнакомец соружием преследует девушку сосвязанными заспиной руками. Вдали отгорода ибез связи вдова решает самостоятельно спасти девушку.

