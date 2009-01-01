Тьма (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фильм «Тьма» — мистический хоррор чешского Юрая Герца о возвращении в прошлое, которое хочется забыть.



Марек Францль — успешный музыкант, который устал от жизни рок-звезды. В поисках покоя и уединения, он уезжает в старый загородный дом, где прошло его детство. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи: мужчина слышит чьи-то голоса голоса, ему являются призрачные тени. Францль узнает, что в особняке, который местные называют Шварцштайном, в годы Второй мировой войны происходили жестокие убийства. А теперь прошлое оживает и проникает в настоящее, втягивая Марека в кошмар. Чем дольше он остается здесь, тем сильнее тьма захватывает дом и его самого.



Любителям мрачных мистических историй фильм «Тьма» подарит полтора часа удовольствия. А заодно напомнит, что некоторые двери лучше не открывать.



