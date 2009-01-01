Тьма (фильм, 2009) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Фильм «Тьма» — мистический хоррор чешского Юрая Герца о возвращении в прошлое, которое хочется забыть.
Марек Францль — успешный музыкант, который устал от жизни рок-звезды. В поисках покоя и уединения, он уезжает в старый загородный дом, где прошло его детство. Вскоре в доме начинают происходить странные вещи: мужчина слышит чьи-то голоса голоса, ему являются призрачные тени. Францль узнает, что в особняке, который местные называют Шварцштайном, в годы Второй мировой войны происходили жестокие убийства. А теперь прошлое оживает и проникает в настоящее, втягивая Марека в кошмар. Чем дольше он остается здесь, тем сильнее тьма захватывает дом и его самого.
Любителям мрачных мистических историй фильм «Тьма» подарит полтора часа удовольствия. А заодно напомнит, что некоторые двери лучше не открывать.
Тьма смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- ЮГРежиссёр
Юрай
Герц
- ВЛАктёр
Войтех
Лавицка
- ДСАктриса
Даша
Сучкова
- ТПАктриса
Тереза
Петраскова
- ЗКАктриса
Зузана
Крёнерова
- ЛКАктриса
Ленка
Кроботова
- ИФАктёр
Иван
Франек
- МКАктриса
Мальгожата
Кожуховская
- МДАктёр
Михал
Длоуги
- БПАктёр
Борик
Прохазка
- АХАктёр
Андрей
Хрыч
- ЮГСценарист
Юрай
Герц
- МНСценарист
Мартин
Немец
- РСПродюсер
Роман
Сынек
- ПФХудожник
Петр
Форт
- МНКомпозитор
Мартин
Немец