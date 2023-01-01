Тит – правитель Рима (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Война не приносит побед — за самой громкой победой следом идет жестокое поражение. Победоносный генерал Тит Андронник возвращается в Рим с триумфом и требует казнить своих пленников, посягнувших на величие империи. Но коварная и прекрасная королева Готов Тамора остается жить и клянется ото�мстить Титу, вырезавшему ее народ. В борьбе за власть хороши все средства — интриги оборачиваются насилием, массовыми убийствами и кровавой резней, в которой Тит клянется покарать отступников, среди которых его кровные сыновья…



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