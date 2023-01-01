Тит – правитель Рима (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Titus
Триллеры, Драмы155 мин18+
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Сюжет
Война не приносит побед — за самой громкой победой следом идет жестокое поражение. Победоносный генерал Тит Андронник возвращается в Рим с триумфом и требует казнить своих пленников, посягнувших на величие империи. Но коварная и прекрасная королева Готов Тамора остается жить и клянется ото�мстить Титу, вырезавшему ее народ. В борьбе за власть хороши все средства — интриги оборачиваются насилием, массовыми убийствами и кровавой резней, в которой Тит клянется покарать отступников, среди которых его кровные сыновья…
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джули
Тэймор
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- ДМАктриса
Джеральдин
МакЮэн
- Актёр
Алан
Камминг
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- ОДАктёр
Ошин
Джонс
- ДДАктёр
Дарио
Д’Амброси
- РДАктёр
Раз
Деган
- Сценарист
Джули
Тэймор
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- КАПродюсер
Кончита
Айрольди
- Продюсер
Джули
Тэймор
- �ДАПродюсер
Джоди
Аллен
- ПДПродюсер
Пол
Дж. Аллен
- Художница
Милена
Канонеро
- ФБМонтажёр
Франсуаза
Бонно
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь