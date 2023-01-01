Wink
Фильмы
Тит – правитель Рима

Тит – правитель Рима (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Titus
Триллеры, Драмы155 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Война не приносит побед — за самой громкой победой следом идет жестокое поражение. Победоносный генерал Тит Андронник возвращается в Рим с триумфом и требует казнить своих пленников, посягнувших на величие империи. Но коварная и прекрасная королева Готов Тамора остается жить и клянется отомстить Титу, вырезавшему ее народ. В борьбе за власть хороши все средства — интриги оборачиваются насилием, массовыми убийствами и кровавой резней, в которой Тит клянется покарать отступников, среди которых его кровные сыновья…

Тит – правитель Рима смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тит – правитель Рима»

Всё