Тираннозавр
Wink
Фильмы
Тираннозавр

Тираннозавр (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Tyrannosaur
Драмы88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джозеф встречает Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа — завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой «скелет в шкафу».

Тираннозавр смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb