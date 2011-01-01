Тираннозавр (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Джозеф встречает Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа — завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой «скелет в шкафу».



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