Тираннозавр (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Tyrannosaur
Драмы88 мин18+
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Сюжет
Джозеф встречает Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа — завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой «скелет в шкафу».
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Питер
Муллан
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Нед
Деннехи
- СБАктёр
Сэмюэл
Боттомли
- АЛАктёр
Арчи
Лал
- ДСАктёр
Джаг
Сангера
- МФАктёр
Майк
Фернли
- ПКАктёр
Пол
Конуэй
- ЛРАктёр
Ли
Руффорд
- Сценарист
Пэдди
Консидайн
- ДСПродюсер
Дермид
Скримшо
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЛМХудожник
Лэнс
Миллиган
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон