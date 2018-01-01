Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Тир»

Режиссёры

Арпад Шопшич

Árpád Sopsits
Режиссёр

Актёры

Зольтан Лендьель

Zoltán Lengyel
АктёрFeri
Юдит Даньи

Judit Danyi
АктрисаJutka
Лайош Ковач

Lajos Kovács
АктёрApa
Лили Монори

Lili Monori
АктрисаAnya
Феро Надь

Feró Nagy
АктёрNyomozó
Аттила Чука

Attila Csuka
Актёр
Арпад Каса

Árpád Kasza
Актёр
Золтан Ковач

Zoltán Kovács
Актёр
Чаба Кёфальви

Csaba Köfalvi
Актёр
Людвиг Маркус

Ludwig Marcus
Актёр
Вера Надь

Vera Nagy
Актриса
Каталин Оргован

Katalin Orgován
Актриса
Тибор Татарек

Tibor Tatarek
Актёр
Ференц Тренченьи

Ferenc Trencsényi
Актёр
Петер Туза

Péter Tuza
Актёр
Тамаш Йордан

Tamás Jordán
Актёр
Яношне Шольтес

Jánosné Soltész
Актриса
Беттина Альмашши

Bettina Almássy
Актриса
Тибор Боргуйя

Tibor Borgulya
Актёр
Дьёрдь Борисов

György Boriszov
Актёр
Михай Чапо

Mihály Csapó
Актёр
Миклош Газдаг

Miklós Gazdag
Актёр
Иштван Хегедюш

István Hegedüs
Актёр
Бела Хорват

Béla Horváth
Актёр
Бела Комароми

Béla Komáromi
Актёр
Тю Ласло

Tü László
Актёр
Шандор Мадараш

Sándor Madaras
Актёр
Тибор Ньерш

Tibor Nyers
Актёр
Дьюла Патаи

Gyula Patay
Актёр
Имре Раффаи

Imre Raffai
Актёр
Тибор Рапфаи

Tibor Rapfai
Актёр
Дьёрдь Складаньи

György Szkladányi
Актёр
Карой Санто

Károly Szántó
Актёр

Сценаристы

Арпад Шопшич

Árpád Sopsits
Сценарист

Монтажёры

Мари Миклош

Mari Miklós
Монтажёр

Операторы

Тибор Клёпфлер

Tibor Klöpfler
Оператор

Композиторы

Ласло Мелиш

László Melis
Композитор