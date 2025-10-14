Тир (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Céllövölde
Драма, Криминал18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.6 IMDb
- АШРежиссёр
Арпад
Шопшич
- ЗЛАктёр
Зольтан
Лендьель
- ЮДАктриса
Юдит
Даньи
- ЛКАктёр
Лайош
Ковач
- ЛМАктриса
Лили
Монори
- ФНАктёр
Феро
Надь
- АЧАктёр
Аттила
Чука
- АКАктёр
Арпад
Каса
- ЗКАктёр
Золтан
Ковач
- ЧКАктёр
Чаба
Кёфальви
- ЛМАктёр
Людвиг
Маркус
- ВНАктриса
Вера
Надь
- КОАктриса
Каталин
Оргован
- ТТАктёр
Тибор
Татарек
- ФТАктёр
Ференц
Тренченьи
- ПТАктёр
Петер
Туза
- ТЙАктёр
Тамаш
Йордан
- ЯШАктриса
Яношне
Шольтес
- БААктриса
Беттина
Альмашши
- ТБАктёр
Тибор
Боргуйя
- ДБАктёр
Дьёрдь
Борисов
- МЧАктёр
Михай
Чапо
- МГАктёр
Миклош
Газдаг
- ИХАктёр
Иштван
Хегедюш
- БХАктёр
Бела
Хорват
- БКАктёр
Бела
Комароми
- ТЛАктёр
Тю
Ласло
- ШМАктёр
Шандор
Мадараш
- ТНАктёр
Тибор
Ньерш
- ДПАктёр
Дьюла
Патаи
- ИРАктёр
Имре
Раффаи
- ТРАктёр
Тибор
Рапфаи
- ДСАктёр
Дьёрдь
Складаньи
- КСАктёр
Карой
Санто
- АШСценарист
Арпад
Шопшич
- МММонтажёр
Мари
Миклош
- ТКОператор
Тибор
Клёпфлер
- ЛМКомпозитор
Ласло
Мелиш