Фильм Тинторетто: Бунтарь в Венеции

Музейное шоу рассказывает историю художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто (Красавчик), с первых лет его творческой карьеры до самой смерти. Художник ни разу не покинул стены Венеции, даже в дни суровых испытаний. Тинторетто пережил страшную эпидемию чумы 1575 года, истребившую б�ольшую часть населения. Именно в это время живописец создал самый значительный цикл картин.



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