Тихое место: День первый
Актёры и съёмочная группа фильма «Тихое место: День первый»

Режиссёры

Майкл Сарноски

Michael Sarnoski
Режиссёр
Джефф Николс

Jeff Nichols
Режиссёр

Актёры

Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаSamira
Денис О’Хэр

Denis O'Hare
Актёр
Джозеф Куинн

Joseph Quinn
АктёрEric
Алекс Вулф

Alex Wolff
АктёрReuben
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрHenri
Элиан Умугире

Eliane Umuhire
АктрисаZena
Элфи Тодд

Alfie Todd
АктёрMax
Ронни Ле Дрю

Ronnie Le Drew
АктёрMarvin Monroe

Сценаристы

Джефф Николс

Jeff Nichols
Сценарист
Майкл Сарноски

Michael Sarnoski
Сценарист
Джон Красински

John Krasinski
Сценарист
Брайан Вудс

Bryan Woods
Сценарист
Скотт Бек

Scott Beck
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Эндрю Форм

Andrew Form
Продюсер
Брэдли Фуллер

Brad Fuller
Продюсер
Джон Красински

John Krasinski
Продюсер
Дэниэл Гулливер

Danny Gulliver
Продюсер
Аллисон Сигер

Allyson Seeger
Продюсер

Художники

Саймон Боулз

Simon Bowles
Художник
Ник Дент

Nick Dent
Художник

Монтажёры

Эндрю Мондшейн

Andrew Mondshein
Монтажёр
Грегори Плоткин

Gregory Plotkin
Монтажёр