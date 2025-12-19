Тихое место: День первый (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
«Тихое место: День первый» — фильм 2024 года, приквел к знаменитой хоррор-франшизе, который переносит в момент начала катастрофы. Режиссер Майкл Сарноски исследует новый угол вселенной, где появились слепые монстры с чутким слухом.
Фильм предлагает не продолжение истории семьи Эбботт, а параллельную, более интимную и городскую драму выживания, действие которой разворачивается в эпицентре вторжения — на Манхэттене. Главная героиня, Сэм, приезжает в Нью-Йорк с группой из хосписа, когда на город обрушиваются астероиды с инопланетными существами. Оказавшись одна посреди внезапного хаоса и тишины, Сэм сталкивается с необходимостью молча пробираться через разрушенные улицы. Ее путь случайно пересекается с другим выжившим, Эриком, и вместе они пытаются найти спасение. Однако личная цель Сэм оказывается важнее бегства, заставляя ее идти на огромный риск. Их союз становится проверкой на человечность в мире, где любой звук равносилен смерти.
«Тихое место: День первый» смотреть понравится тем, кто ждал более глубокого погружения в мифологию франшизы и хотел увидеть глобальную панику, а также первые часы ада через судьбы отдельных людей. Это больше, чем хоррор — перед вами кинематографичная медитация на тему того, что остается важным, когда рушится все.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Сарноски
- ДНРежиссёр
Джефф
Николс
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- Актёр
Алекс
Вулф
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ЭУАктриса
Элиан
Умугире
- ЭТАктёр
Элфи
Тодд
- РЛАктёр
Ронни
Ле Дрю
- ДНСценарист
Джефф
Николс
- МССценарист
Майкл
Сарноски
- Сценарист
Джон
Красински
- БВСценарист
Брайан
Вудс
- СБСценарист
Скотт
Бек
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Продюсер
Джон
Красински
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гулливер
- АСПродюсер
Аллисон
Сигер
- СБХудожник
Саймон
Боулз
- НДХудожник
Ник
Дент
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин