Тихое место: День первый (фильм, 2024) смотреть онлайн

Тихое место: День первый
7.92024, A Quiet Place: Day One
Ужасы, Фантастика101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Тихое место: День первый» — фильм 2024 года, приквел к знаменитой хоррор-франшизе, который переносит в момент начала катастрофы. Режиссер Майкл Сарноски исследует новый угол вселенной, где появились слепые монстры с чутким слухом.

Фильм предлагает не продолжение истории семьи Эбботт, а параллельную, более интимную и городскую драму выживания, действие которой разворачивается в эпицентре вторжения — на Манхэттене. Главная героиня, Сэм, приезжает в Нью-Йорк с группой из хосписа, когда на город обрушиваются астероиды с инопланетными существами. Оказавшись одна посреди внезапного хаоса и тишины, Сэм сталкивается с необходимостью молча пробираться через разрушенные улицы. Ее путь случайно пересекается с другим выжившим, Эриком, и вместе они пытаются найти спасение. Однако личная цель Сэм оказывается важнее бегства, заставляя ее идти на огромный риск. Их союз становится проверкой на человечность в мире, где любой звук равносилен смерти.

«Тихое место: День первый» смотреть понравится тем, кто ждал более глубокого погружения в мифологию франшизы и хотел увидеть глобальную панику, а также первые часы ада через судьбы отдельных людей. Это больше, чем хоррор — перед вами кинематографичная медитация на тему того, что остается важным, когда рушится все.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

