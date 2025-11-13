Тихий омут (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Perfect Strangers
Триллер, Драма16+
О фильме
Встретив на веселой вечеринке в пабе обаятельного незнакомца и не устояв перед его шармом и обходительностью, Мелани приняла предложение поехать к нему домой. Так после безумной ночи любви она оказалась в одиноко стоящей хижине на пустынном острове.
И когда страсть превратилась в одержимость, а признания в любви сменились приступами ярости, Мелани поняла, что ее похитили. Разрываясь между страхом и желанием, Мелани ищет способ сбежать от своего свихнувшегося любовника. Но кажется, что у нее остался лишь единственный выход - избавиться от него навсегда…
СтранаНовая Зеландия
ЖанрДрама, Мелодрама, Триллер
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ГПРежиссёр
Гэйлен
Престон
- РБАктриса
Рэйчел
Блейк
- РМАктриса
Робин
Малкольм
- МСАктриса
Мадлен
Сами
- ДБАктёр
Джед
Брофи
- ДТАктёр
Джоэль
Тобек
- ПГАктёр
Пол
Гловер
- Актёр
Сэм
Нил
- ДКАктёр
Джордж
Кэсселлс
- ЛКАктёр
Луис
Кэсселлс
- НФАктёр
Ник
Фарра
- НГАктёр
Ник
Горман
- ЛРАктриса
Лоррэйн
Райдер
- ЙРАктёр
Йен
Райдер
- РБАктёр
Ричард
Баллок
- ПОАктёр
Пол
О’Ши
- ДНАктёр
Джеффри
Найт
- ДМАктёр
Дон
МакГлэшан
- БСАктёр
Бэрри
Саундерс
- ХГАктёр
Хэммонд
Гэмбл
- АНАктёр
Алан
Норман
- РБАктёр
Росс
Бёрдж
- ГПСценарист
Гэйлен
Престон
- РЛПродюсер
Робин
Лэйн
- ГППродюсер
Гэйлен
Престон
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- АБОператор
Алан
Боллинджер
- ДДКомпозитор
Дэвид
Дональдсон
- СРКомпозитор
Стив
Рош
- ДРКомпозитор
Джанет
Роддик