Тихий омут (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Perfect Strangers
Триллер, Драма16+

Встретив на веселой вечеринке в пабе обаятельного незнакомца и не устояв перед его шармом и обходительностью, Мелани приняла предложение поехать к нему домой. Так после безумной ночи любви она оказалась в одиноко стоящей хижине на пустынном острове.

И когда страсть превратилась в одержимость, а признания в любви сменились приступами ярости, Мелани поняла, что ее похитили. Разрываясь между страхом и желанием, Мелани ищет способ сбежать от своего свихнувшегося любовника. Но кажется, что у нее остался лишь единственный выход - избавиться от него навсегда…

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихий омут»