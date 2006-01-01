Тигровые бригады (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Париж. 1912 год. Среди хаоса, смертоносной лжи и циничной алчности инспектор Валентен и его «Тигровые отряды» встают против государственной машины, стремятся предотвратить войну, безжалостно сражаются с коррупцией, анархией и… женой русского князя, соблазнительной интриганкой Констанс…



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