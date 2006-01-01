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Тигровые бригады

Тигровые бригады (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Les brigades du Tigre
Боевики122 мин0+

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Сюжет

Париж. 1912 год. Среди хаоса, смертоносной лжи и циничной алчности инспектор Валентен и его «Тигровые отряды» встают против государственной машины, стремятся предотвратить войну, безжалостно сражаются с коррупцией, анархией и… женой русского князя, соблазнительной интриганкой Констанс…

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb