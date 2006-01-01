Тигровые бригады (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Les brigades du Tigre
Боевики122 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Париж. 1912 год. Среди хаоса, смертоносной лжи и циничной алчности инспектор Валентен и его «Тигровые отряды» встают против государственной машины, стремятся предотвратить войну, безжалостно сражаются с коррупцией, анархией и… женой русского князя, соблазнительной интриганкой Констанс…
Тигровые бригады смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЖКРежиссёр
Жером
Корнюо
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- Актёр
Оливье
Гурме
- СААктёр
Стефано
Аккорси
- Актёр
Жак
Гамблен
- Актёр
Тьерри
Фремон
- Актриса
Леа
Дрюкер
- АМАктёр
Александр
Медведев
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- КДСценарист
Ксавье
Дорисон
- ЖКСценарист
Жером
Корнюо
- ФКПродюсер
Франсуа
Корню
- ММПродюсер
Мануэль
Мунц
- ВРПродюсер
Венсан
Роже
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок