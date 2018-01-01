Wink
Тигр, Ласточка и «Джеки Чан»
Актёры и съёмочная группа фильма «Тигр, Ласточка и «Джеки Чан»»

Режиссёры

Кира Альтман

Режиссёр
Игорь Шмелев

Режиссёр

Продюсеры

Инайя Соловейчик

Продюсер

Монтажёры

Игорь Шмелев

Монтажёр

Операторы

Анатолий Ларионов

Оператор
Игорь Шмелев

Оператор

Композиторы

Павел Брусков

Композитор