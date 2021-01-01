Тиг Нотаро: Нарисованная (фильм, 2021) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Новаторский спешл знаменитой комедиантки. Тиг Нотаро — мастер deadpan-юмора, номинантка на премии «Эмми» и «Грэмми». Она также уверенно чувствует себя в качестве актрисы: в ее фильмографии — участие в таких проектах, как «Офис», «Сообщество» и недавний фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов». Ее новая работа — полностью анимационный стендап, уникальный проект, в который артистка вложила всю себя. Продюсером спешла выступила легендарная Эллен ДеДженерес. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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