Тиг Нотаро: Девушка, которую прервали (фильм, 2015) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В конце июля 2012 года, когда Тиг Нотаро переживала смерть матери и расставание с подругой, ей диагностировали двусторонний рак молочных желез, а уже 3 августа она вышла на сцену и рассказала зрителям обо всем происходящем. Это выступление назвали легендарным. Теперь у Нотаро все хорошо, и с неподражаемой самоиронией, в своей флегматичной манере, с подкупающей откровенностью она продолжает делиться с нами настоящей собой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

