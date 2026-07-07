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TheatreHD: Зальцбург: Валькирия
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Валькирия»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Валькирия»

Актёры

Питер Шайфферт

Питер Шайфферт

Peter Seiffert
Актёр
Аня Хартерос

Аня Хартерос

Anja Harteros
Актриса
Виталий Ковалёв

Виталий Ковалёв

Vitalij Kowaljow
Актёр
Георг Цеппенфельд

Георг Цеппенфельд

Georg Zeppenfeld
Актёр
Аня Кампе

Аня Кампе

Anja Kampe
Актриса
Катрин Вундсэм

Катрин Вундсэм

Katrin Wundsam
Актриса
Кристиан Тилеманн

Кристиан Тилеманн

Christian Thielemann
Актёр

Сценаристы

Рихард Вагнер

Рихард Вагнер

Richard Wagner
Сценарист

Композиторы

Рихард Вагнер

Рихард Вагнер

Richard Wagner
Композитор