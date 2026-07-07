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Wink
Фильмы
TheatreHD: Зальцбург: Валькирия
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Валькирия»
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Зальцбург: Валькирия»
Актёры
Питер Шайфферт
Peter Seiffert
Актёр
Аня Хартерос
Anja Harteros
Актриса
Виталий Ковалёв
Vitalij Kowaljow
Актёр
Георг Цеппенфельд
Georg Zeppenfeld
Актёр
Аня Кампе
Anja Kampe
Актриса
Катрин Вундсэм
Katrin Wundsam
Актриса
Кристиан Тилеманн
Christian Thielemann
Актёр
Сценаристы
Рихард Вагнер
Richard Wagner
Сценарист
Композиторы
Рихард Вагнер
Richard Wagner
Композитор