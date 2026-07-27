Ганс Сакс, поэт-сапожник и знаменитый мейстерзингер, тяжёло переживает смерть детей и жены. Он безнадёжно влюблён в юную дочь мастера Погнера, который готов отдать дочь замуж только за победителя очередного состязания лучших певцов Нюрнберга. Узнав, что Ева влюблена в молодого и дерзкого рыцаря-поэта Вальтера, и это чувство взаимно, Ганс решает помочь парню.

