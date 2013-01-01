TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос

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МузыкаАньес МетДжузеппе ВердиТомас ХэмпсонАня ХартеросЙонас КауфманРоберт ЛлойдМатти СалминенЕкатерина Семенчук

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TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос
TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос
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