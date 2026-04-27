TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос
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TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос

Фильм TheatreHD: Зальцбург: Дон Карлос

2013, Don Carlo
Музыка16+
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О фильме

Когда личное становится политическим. Кауфман, Хартерос, Хэмпсон, Семенчук — пять актов вердиевской трагедии в постановке Петера Штайна.
Пятичасовая версия «Дона Карлоса» — подлинный фурор Зальцбургского фестиваля — собрала «команду мечты». Не просто опера, а гигантский исторический блокбастер, где идеально сошлись три главных компонента: уникальная музыкальная редакция, традиционный стиль и созвездие голосов.

Страна
Австрия
Жанр
Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

8.6 IMDb