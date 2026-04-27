Когда личное становится политическим. Кауфман, Хартерос, Хэмпсон, Семенчук — пять актов вердиевской трагедии в постановке Петера Штайна.

Пятичасовая версия «Дона Карлоса» — подлинный фурор Зальцбургского фестиваля — собрала «команду мечты». Не просто опера, а гигантский исторический блокбастер, где идеально сошлись три главных компонента: уникальная музыкальная редакция, традиционный стиль и созвездие голосов.

