Фильм TheatreHD: Йонас Кауфман: Музыка кино

2024, Jonas Kaufmann – The Sound of Movies
Концерты6+
Тенор Йонас Кауфман и Чешский национальный симфонический оркестр исполняют песни из классических кинофильмов, начиная с эпохи Веймарской республики, например, «Я целую вашу руку, мадам» 1929 года, и заканчивая саундтреком из «Гладиатора».

Страна
Чехия
Жанр
Концерты
Качество
Full HD

