Фильм TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро

TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро
TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро

TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро

2023, Peter Tschaikowsky: Schwanensee - Semperoper Dresden
Драма, Мелодрама18+
О фильме

История о домашнем насилии, о крыльях, которые так легко отобрать и невозможно вернуть, о безнадёжной, потерянной и спасительной любви и о том, что счастье нельзя построить на лжи.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD

