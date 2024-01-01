Фильм TheatreHD: Вишнёвый сад

Обаятельная помещица Раневская возвращается из Парижа в родное имение, за долги выставленное на аукцион. Предприимчивый купец Лопахин предлагает вырубить чудесный вишнёвый сад, чтобы сдавать участки под дачи. Но никто не хочет его слушать. Вместо решения давно назревших проблем Раневская уст�раивает маленький праздничный вечер, тратя последние деньги.



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