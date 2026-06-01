TheatreHD: Венская опера. Лючия ди Ламмермур
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TheatreHD: Венская опера. Лючия ди Ламмермур

Фильм TheatreHD: Венская опера. Лючия ди Ламмермур

2018, Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermur
Музыка12+
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О фильме

Одна из самых знаменитых опер бельканто, в центре которой — эмоциональный треугольник любви, ненависти и страсти. Постановка Венской оперы 2019 года показывает нам новую, «критическую» редакцию этого признанного шедевра музыки бельканто.

Страна
Австрия
Жанр
Музыка
Качество
Full HD

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