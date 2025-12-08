TheatreHD: Венская опера: Дон Карлос
Wink
Фильмы
TheatreHD: Венская опера: Дон Карлос

Фильм TheatreHD: Венская опера: Дон Карлос

2024, Giuseppe Verdi: Don Carlo - Wiener Staatsoper
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Филипп, генеральный директор научно-исследовательского института истории костюма, подозревает свою возлюбленную Елизавету в измене с молодым сотрудником Карлосом.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг