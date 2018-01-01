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TheatreHD: Театр Ан дер Вин: Норма
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Театр Ан дер Вин: Норма»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Театр Ан дер Вин: Норма»

Режиссёры

Василий Бархатов

Василий Бархатов

Режиссёр
Тициано Манчини

Тициано Манчини

Tiziano Mancini
Режиссёр

Актёры

Асмик Григорян

Асмик Григорян

Asmik Grigorian
Актриса
Тарек Назми

Тарек Назми

Tareq Nazmi
Актёр
Венский симфонический оркестр

Венский симфонический оркестр

Wiener Symphoniker
Актёр

Продюсеры

Магдалена Хербст

Магдалена Хербст

Magdalena Herbst
Продюсер

Композиторы

Винченцо Беллини

Винченцо Беллини

Vincenzo Bellini
Композитор
Феличе Романи

Феличе Романи

Felice Romani
Композитор